Al Hilal perde e interrompe sequência recorde de vitórias | A TARDE

Após oito meses de invencibilidade, o Al Hilal sofreu uma derrota e interrompeu a sequência de 34 vitórias em jogos oficiais. Esta se tornou a maior série de triunfos da história do futebol masculino. O feito sobre a equipe de Jorge Jesus foi de outro treinador que atuou no Brasil, Hernam Crespo, que venceu com o Al Ain por 4x2.

A última derrota tinha ocorrido em 12 de agosto, e desde então a equipe estava invicto a 44 jogos. O recorde foi atingido em março, quando ultrapassou o The New Saints, do País de Gales, que tinha 27 vitórias.

A partida foi válida pelo jogo de ida da semifinal da Liga dos Campeões Asiática e não contou com Neymar, que segue se recuperando de uma lesão no joelho, sofrida em outubro, nas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026. O próximo confronto será na próxima terça-feira, 23, às 15h.