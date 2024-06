Alcaraz atropela americano JJ Wolf na estreia em Roland Garros | A TARDE

O tenista espanhol Carlos Alcaraz, número 3 do mundo, se classificou para a segunda rodada de Roland Garros ao derrotar com facilidade o americano Jeffrey John 'JJ' Wolf (107º) neste domingo, 26. Alcaraz fechou o jogo em 3 sets a 0, com parciais de 6-1, 6-2 e 6-1, em uma hora e 51 minutos.

Seu próximo adversário será o holandês Jesper De Jong (176º), que bateu o britânico Jack Draper (39º) em um duelo de cinco sets, com parciais de 7-5, 6-4, 6-7 (3/7), 3-6 e 6-3. Contra Wolf, que havia entrado no quadro principal por repescagem ('lucky loser') depois de não ter passado do qualifying, o jovem espanhol de 21 anos foi amplamente dominante.

Mas além da vitória contundente, a grande notícia para o número 3 do mundo foi não sentir o problema no antebraço direito que o incomodou na temporada europeia de saibro e o obrigou a ficar de fora do ATP 500 de Barcelona e dos Masters 1000 de Monte Carlo e Roma. Em Madri, onde defendia o título, foi eliminado nas quartas de final pelo russo Andrey Rublev.

"Fazer quatro jogos [em Madri] é muito pouco, não vou mentir. Gostaria de ter jogado mais, mas fiz uma boa preparação nas últimas duas semanas antes de vir a Paris. Estou me movimentando bem, batendo bem na bola e minha direita está cada vez melhor", afirmou após a vitória.

Na partida deste domingo, Alcaraz jogou com uma bandagem especial no braço, como vem fazendo desde que revelou o problema em um abril, durante um treino em Monte Carlo.

"Estou muito feliz por voltar a Paris. Foi um mês realmente difícil para mim. Eu amo o tênis, jogar, os jogos... E quando fico sem isso, é doloroso", comentou Alcaraz.

"Fiz tudo o que podia para estar de volta 100%. Estou feliz por voltar a mostrar um bom tênis", comemorou.

Em Roland Garros, o espanhol foi semifinalista no ano passado, caindo diante do posteriormente campeão Novak Djokovic. Semanas depois, ele conseguiu se vingar superando o sérvio na final de Wimbledon.

Publicações relacionadas