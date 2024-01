Alcaraz bate Gasquet na estreia do AO; Swiatek sofre, mas avança | A TARDE

O tenista espanhol Carlos Alcaraz, número 2 do mundo, estreou no Aberto da Austrália com vitória sobre o veterano francês Richard Gasquet (131º) nesta terça-feira, 16, dia em que a polonesa Iga Swiatek, líder do ranking da WTA, e a cazaque Elena Rybakina (3ª), tiveram dificuldades, mas avançaram para a segunda rodada do torneio.

Alcaraz fechou seu jogo em 3 sets a 0, com parciais de 7-6 (7/5), 6-1 e 6-2, em duas horas e 22 minutos.

"É sempre fantástico jogar na Austrália, é a terceira vez que jogo aqui", disse o espanhol. "Não consegui grandes resultados quando vim, mas sempre gostei. Eu me sinto ótimo jogando aqui, Richard jogou bem, mas consegui jogar melhor em cada set. No final consegui mostrar um grande tênis.

Alcaraz, de 20 anos, busca seu primeiro título na Austrália. Na segunda rodada, ele vai enfrentar o italiano Lorenzo Sonego (46º), que eliminou o britânico Daniel Evans (38º) com vitória por 3 sets a 1, parciais de 4-6, 4-6 (10/8), 6-2 e 7-6 (7/4).

Swiatek e Rybakina sofrem para vencer

Antes, iniciou sua campanha no Aberto da Austrália com uma vitória por 2 sets a 0 sobre a americana Sofia Kenin (41ª), campeã do torneio em 2020.

Não foi fácil para a quatro vezes ganhadora de Grand Slam, que venceu com parciais de 7-6 (7/2) e 6-2 depois de uma hora e 51 minutos, sob forte calor na Rod Laver Arena.

O duelo foi uma reedição da final de Roland Garros de 2020, vencida pro Swiatek, e também o primeiro duelo entre ambas desde então.

"Estou feliz, não é fácil jogar o primeiro jogo, especialmente o primeiro Grand Slam da temporada", disse a polonesa, dona de três títulos de Roland Garros e um do US Open.

Na segunda rodada, Swiatek irá enfrentar a também americana Danielle Collins (62ª), finalista em Melbourne na temporada passada, que derrotou a alemã Angelique Kerber (655ª) em três sets (6-2, 3-6 e 6-1).

Mais tarde foi a vez de Rybakina, que tinha uma adversária muito complicada para uma primeira rodada: a experiente tcheca Karolina Pliskova (38ª), ex-número 1 do mundo e duas vezes finalista de Grand Slam (US Open 2016 e Wimbledon 2021).

A jogadora cazaque, de 24 anos, deixou escapar três set points no tiebreak da primeira parcial, mas se recuperou e conseguiu se recuperar a abriu vantagem no duelo.

O segundo set foi mais tranquilo, já que Rybakina, campeã de Wimbledon em 2022, quebrou o saque de Pliskova no terceiro game e depois administrou a partida para selar a vitória.

Na segunda rodada, Rybakina vai enfrentar a russa Anna Blinkova (57ª), que eliminou a espanhola Cristina Bucsa (6-2 e 6-4).

Ruud atropela

Na chave masculina, também não houve grandes surpresas e os principais cabeças de chave se classificaram, embora dois deles, o dinamarquês Holger Rune (8º) e o búlgaro Grigor Dimitrov (13º) cederam um set para o japonês Yoshihito Nishioka (61º) e o húngaro Marton Fucsovics (70º), respectivamente.

Já o norueguês Casper Ruud (11º e três vezes finalista de Grand Slam) teve vida mais fácil, ao passar pelo espanhol Albert Ramos (85º) por 3 sets a 0 (6-1, 6-3 e 6-1) em pouco mais de duas horas.

Uma das imagens marcantes do dia foi do britânico Jack Draper (55º), que vomitou na quadra depois de vencer o americano Marcos Giron (66º) em um duelo de cinco sets que durou mais de três horas no calor de Melbourne.

Draper, de 22 anos, atribuiu o mal-estar ao estresse e à ansiedade pela pressão.

"Estava com dificuldade para respirar e me faltava oxigênio", explicou o britânico, que garantiu que vai procurar ajuda para saber como lidar com este tipo de situação.