Alcaraz perde para Medvedev na semifinal do US Open

O russo Daniil Medvedev venceu o espanhol Carlos Alcaraz nesta sexta-feira, 8, e vai disputar a final do Aberto dos Estados Unidos contra o sérvio Novak Djokovic.

Alcaraz, primeiro cabeça-de-chave do torneio, vacilou na última etapa rumo à esperada final contra 'Djoko' e foi superado por um inspirado Medvedev, que venceu por 7-6 (7/3), 6-1, 3-6 e 6-3.

Medvedev e Djokovic repetirão no domingo a final de 2021 em Nova York, na qual o russo impediu o sérvio de conquistar o quarto título de Grand Slam naquele ano.

"Isto é demais, especialmente vencendo alguém como Carlos, contra quem sofri derrotas claras duas vezes este ano. Antes da partida eu tinha muitas dúvidas sobre como impor o meu jogo", reconheceu Medvedev.

"Antes da partida eu disse que tinha que jogar 11 de 10 para vencê-lo e joguei 12 de 10", disse ele.

Alcaraz perdeu os dois primeiros sets apresentando um tênis sem brilho, algo raro. Quando reagiu vencendo o terceiro set, já era tarde para segurar um Medvedev em estado de graça e implacável no saque, com 82% de eficácia no primeiro saque.

Entre as muitas façanhas de sua jovem e vertiginosa carreira, o prodígio espanhol ainda não conseguiu virar um jogo em que estivesse perdendo por 2 sets a 0.

Em busca de seu terceiro título de Grand Slam, Alcaraz era favorito para sua quarta semifinal consecutiva de um torneio 'major'.

O espanhol de 20 anos sofreu apenas uma derrota em 26 partidas do Grand Slam desde que conquistou seu primeiro título em Nova York, há um ano.

Desde então, ele ficou de fora do Aberto da Austrália devido a uma lesão, perdeu para Djokovic nas semifinais de Roland Garros e venceu o sérvio em uma final memorável em Wimbledon.

De volta a Flushing Meadows, onde se esperava uma reedição da final de Wimbledon, Alcaraz lutava para ser o primeiro tenista a defender o título desde Roger Federer em 2008.

Mas será Medvedev, especialista na quadra de Nova York, quem enfrentará o gigante sérvio e tentará evitar seu 24º título de Grand Slam.

"O desafio da final será jogar contra alguém que ganhou 23 Grand Slams e eu só tenho um", lembrou Medvedev.

“Quando o derrotei aqui consegui jogar melhor do que eu mesmo e tenho que fazer isso de novo, não tem outro jeito", admitiu.

Sem magia

Depois de vencê-lo em dois sets este ano na final de Indian Wells e na semifinal de Wimbledon, Alcaraz havia alertado que Medvedev tentaria surpreendê-lo com variações táticas.

O russo, grande especialista em quadras rápidas como Flushing Meadows, abriu o jogo com toda a sua artilharia e seu serviço.

Ciente de que precisava correr riscos, Medvedev não se importou em cometer até seis duplas faltas no primeiro set.

O seu poder de fogo e a profundidade de Alcaraz na devolução deram confiança ao russo para travar longas trocas com o sempre rápido espanhol.

O confronto direto fazia vibrar os 23 mil fãs da maior quadra do mundo, onde marcaram presença celebridades como os atores Ben Stiller e Charlize Theron e estrelas do esporte como Tom Brady e Kevin Durant.

Depois de perder o primeiro set no tiebreak, Alcaraz caiu de produção e isso refletiu nos murmúrios de decepção vindos das arquibancadas.

A preocupação chegava à área do espanhol, onde seu técnico Juan Carlos Ferrero e sua família tentaram encorajá-lo em meio a uma sucessão de longos forehands que foram parar na rede.

"Já faz um set e meio que estou dando mole", respondia ele, na quadra.

Alcaraz teve seu saque quebrado logo de primeira e acumulou até 10 erros não forçados para dar a Medvedev uma vantagem de 2 a 0.

O espanhol foi ao vestiário para se animar e tentar virar pela primeira vez após perder dois sets.

"Usa a magia!", gritou a sua equipe no regresso, e Alcaraz reagiu com uma exibição do seu melhor tênis e pedidos de apoio do público, que embarcou em seu entusiasmo, acreditando na virada.

O espanhol venceu o terceiro set e recuperou o sorriso no banco enquanto Medvedev se preparava para vencer a parcial decisiva.

No quarto set, os dois travaram uma batalha vertiginosa na qual as pernas de Medvedev se mantiveram firmes.

Assim que conseguiu a quebra decisiva, Medvedev se lançou num último game dramático, no qual precisou de quatro match points para vencer o atual campeão do torneio.