Alcaraz se mantém no topo do ranking da ATP; Djokovic se aproxima

Campeão do Masters 1000 de Cincinnati após uma final espetacular, o sérvio Novak Djokovic se aproximou da liderança do ranking da ATP, publicado nesta segunda-feira, 21, com o espanhol Carlos Alcaraz ainda no topo.

Nos Estados Unidos, Djokovic se vingou de Alcaraz semanas depois de ter sido derrotado pelo jovem espanhol na decisão de Wimbledon.

Para conseguir a vitória, 'Nole' precisou de cinco 'match points', em um duelo de três horas e 49 minutos, com parciais de 5-7, 7-6 (9/7), 7-6 (7-4).

Com título, o terceiro em Cincinnati e o quarto na temporada, o sérvio diminui para 20 pontos a diferença para Alcaraz e se aproxima do topo do ranking.

Atrás de Alcaraz e Djokovic, o russo Daniil Medvedev, eliminado nas oitavas pelo alemão Alexander Zverev, se mantém na terceira posição, com o dinamarquês Holger Rune em quarto e o norueguês Casper Ruud fechando o Top 5.

Ranking da ATP desta segunda-feira, 21 de agosto:

1. Carlos Alcaraz (ESP) 9.815 pts

2. Novak Djokovic (SRB) 9.795

3. Daniil Medvedev (RUS) 6.260

4. Holger Rune (DIN) 4.790 (+1)

5. Casper Ruud (NOR) 4.715 (+2)

6. Jannik Sinner (ITA) 4.645

7. Stefanos Tsitsipas (GRE) 4.580 (-3)

8. Andrey Rublev (RUS) 4.515

9. Taylor Fritz (EUA) 3.605

10. Frances Tiafoe (EUA) 3.050

11. Karen Khachanov (RUS) 2.845

12. Alexander Zverev (ALE) 2.670 (+5)

13. Alex De Minaur (AUS) 2.595 (-1)

14. Tommy Paul (EUA) 2.570 (-1)

15. Félix Auger-Aliassime (CAN) 2.375 (-1)

16. Cameron Norrie (GBR) 2.075 (-1)

17. Hubert Hurkacz (POL) 2.035 (+3)

18. Lorenzo Musetti (ITA) 2.005

19. Grigor Dimitrov (BUL) 1.690

20. Francisco Cerúndolo (ARG) 1.600 (+1)