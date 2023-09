Alcaraz vence Zverev e vai enfrentar Medvedev nas semifinais

Em outro show noturno em Nova York o tenista espanhol Carlos Alcaraz derrotou o alemão Alexander Zverev em três sets na noite desta quarta-feira, 6, e se classificou para as semifinais do Aberto dos Estados Unidos, onde enfrentará o russo Daniil Medvedev.

Alcaraz, atual campeão deste Grand Slam, venceu o ex-número dois do mundo por 6-3, 6-2 e 6-4 em duas horas e 29 minutos de jogo numa noite muito quente em Nova York.

O prodígio espanhol de 20 anos vai enfrentar Medvedev na sexta-feira, no duelo que pode ser o último passo antes de um possível e tão aguardado reencontro com Novak Djokovic na final de domingo.

"Me sinto muito confortável jogando nesta quadra, em Nova York. Estou mostrando o meu melhor nível nesta quadra", disse Alcaraz. "Estou pronto para uma grande batalha contra Medvedev nas semifinais".

Contra Zverev, vice-campeão do torneio em 2020 e primeiro adversário de destaque, Alcaraz se mostrou extremamente eficaz, convertendo seus cinco break points e salvando os quatro de Zverev, além de explorar seu maior frescor físico.

"No ano passado foi muito difícil. Da quarta rodada joguei cinco sets até a final. Agora só cheguei uma vez ao quarto set", lembrou.

Zverev, que continua lutando para recuperar sua melhor versão após a grave lesão no ano passado, havia disputado antes a partida mais longa desta edição, contra Jannik Sinner.

Alcaraz continua desfrutando de um idílio absoluto com os torcedores de Nova York, palco onde se tornou conhecido mundialmente em 2021 aos 18 anos e que o viu na edição seguinte sagrar-se campeão e o mais jovem número um da história.

O espanhol é filho adotivo de uma torcida que não comemora um título masculino há duas décadas e que lotou os 23 mil assentos de sua monumental quadra central para torcer por ele em uma noite de calor e umidade sufocantes.

Com uma temperatura acima dos 30º, os dois jogadores se refrescaram nos intervalos com toalhas geladas enquanto nas arquibancadas abundavam torcedores com leques e ventiladores de mão.

Energia limitada

Ciente de que é o grande inimigo a ser vencido no circuito, Alcaraz tem equilibrado o seu jogo, ousado por natureza, com um sentido mais estratégico, identificando os pontos fracos dos seus adversários.

Nesta junção, o lado fraco de Zverev era o seu estoque de energia, muito limitado devido à batalha de quase cinco horas que travou duas noites antes contra Sinner.

O ex-número dois do mundo, de 26 anos, quer mostrar que está no nível com que conquistou 20 títulos e cinco Masters 1000, mas suas pernas não acompanharam nesta quarta-feira contra o furacão espanhol.

Buscando as linhas, Alcaraz pressionou o alemão para correr de ponta a ponta.

"Qualquer coisa que seja um longo 'rally' (troca) beneficia você", repetia seu técnico, Juan Carlos Ferrero, da tribuna.

No início, Zverev aceitou o bombardeio e também colocou à prova a coxa esquerda de Alcaraz, novamente enfaixada devido a algumas dores que surgem no último Grand Slam do ano.

Ninguém concede break point até que Alcaraz, no sétimo game, se perde com uma bola simples na rede e dá o saque de bandeja para Zverev em meio a murmúrios de decepção do público.

O alemão teve uma das poucas oportunidades que surgem contra Alcaraz, mas a sua raquete tremeu no voleio e permitiu a reação do espanhol.

A oportunidade mudou de lado e Alcaraz não deixou passar para vencer o primeiro set em 49 minutos.

Efetividade extrema

Zverev tinha que remar contra a corrente na mesma quadra onde Medvedev havia exclamado algumas horas antes que, se continuarem a fazê-los jogar em dias tão quentes, "um jogador vai morrer".

Zverev não se deixou abalar com as corridas nem com os pontos mágicos de Alcaraz que levantaram o público na maior quadra do mundo e se tornaram imediatamente virais nas redes sociais.

Mas o alemão não foi páreo para seu oponente e também perdeu o segundo set sob uma chuva de golpes desferidos por Alcaraz.

Antes do terceiro set, Zverev saiu do vestiário em busca de uma última luta, mas a precisão não estava do seu lado.

O alemão conseguiu mais três break points, mas escaparam diante de Alcaraz que só precisou de um para abrir 5-4 e terminar a noite com o seu serviço.