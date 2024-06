Alemanha brilha na estreia da Euro e ganha da Escócia

Alemanha goleia Escócia na estreia da Eurocopa 2024 - Foto: DFB | Philipp Reinhard

O jogo de abertura da Eurocopa 2024, entre Alemanha e Escócia, aconteceu nesta sexta-feira, 14. Os donos da casa venceram os escoceses por 5 a 1, na Allianz Arena, na largada da competição.

Wirtz, Musiala, Havertz, Fullkrug e Can anotaram os gols dos anfitriões. Rudiger, contra, descontou para os visitantes.

O confronto coloca os alemães em primeiro lugar do Grupo A, com 3 pontos e quatro gols de saldo, fator que pode fazer diferença no final da fase de grupos.

A partida

Estreando em casa, a Alemanha fez o que se esperava e mais um pouco. Dominou a equipe escocesa, que não reivindicou as ações do jogo, e foi construindo o resultado com bastante segurança, sem dar oportunidade para a Escócia.