Alemanha entra em contagem regressiva de 100 dias para a Eurocopa | A TARDE

País-sede da Eurocopa 2024, a Alemanha entrou em contagem regressiva de 100 dias para o início da competição nesta quarta-feira, 6. Uma série de eventos estão sendo realizados para marcar a data. Em uma imagem, o chanceler Olaf Scholz surge segurando a bola da competição.

A expectativa é de que milhões de visitantes aproveitem o período nas 10 cidades alemãs que vão sediar os jogos. De acordo com Nancy Faeser, ministra do Interior, estão em prioridade a segurança da competição e a proteção dos torcedores.

Participaram da sessão de fotos com a bola oficial além de Scholz, membros do seu gabinete como o ministro da Economia e do Clima, Robert Habeck, o ministro das Finanças, Christian Lindner, além da ministra das Relações Exteriores, Annalena Baerbock.

A Alemanha, que está sediando seu primeiro grande torneio internacional de futebol desde a Copa do Mundo de 2006, dará início à competição de um mês em Munique em 14 de junho contra a Escócia.

Os ex-treinador da seleção e atual diretor de seleção da Associação Alemã de Futebol (DFB), Rudi Voeller, celebra a realização da Eurocopa no país.

"Uma Euro em casa é algo muito especial para cada jogador, mas também para nós da associação de futebol e para todo o país", comentou Voeller.