Alemanha garante uma quinta vaga na Champions 2024-2025 | A TARDE

Graças à vitória do Borussia Dortmund sobre o PSG (1-0), no jogo de ida das semifinais da Liga dos Campeões, nesta quarta-feira (1º), a Alemanha garantiu o segundo lugar no ranking da Uefa desta temporada, o que assegura uma quinta vaga na próxima edição do principal torneio europeu de clubes.

Com o empate do Bayern Munique contra o Real Madrid (2-2) na terça-feira e esta vitória do Dortmund, a Alemanha soma 18.357 pontos e não pode mais ser alcançada pela França (que poderá atingir no máximo 18.000) nem pela Inglaterra (no máximo 18.250).

A Itália é líder dessa classificação com 19.428 pontos e já havia garantido a quinta vaga para a 'nova Champions', a versão atualizada do torneio.

Com a mudança na fórmula, a Liga dos Campeões passará de 32 para 36 times na próxima temporada em sua primeira fase, que será formada por um grupo único com oito rodadas. Duas das quatro vagas adicionais são atribuídas às duas melhores nações da temporada europeia.

A quinta vaga na Alemanha pode beneficiar justamente o Borussia Dortmund, que no momento ocupa o quinto lugar da Bundesliga, quatro pontos atrás do quarto colocado (RB Leipzig) e a sete pontos do terceiro colocado (Stuttgart), no momento em que restam apenas três rodadas para o fim do campeonato.