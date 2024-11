Alerrandro entra no top-5 de maiores artilheiros do Vitória na Série A

Jogador contabiliza nove gols - Foto: Victor Ferreira / EC Vitória

Destaque do Vitória na temporada, o atacante Alerrandro entrou na lista dos maiores artilheiros do clube em uma mesma edição da Série A do Campeonato Brasileiro por pontos corridos, iniciada em 2003. Ao marcar na Ligga Arena, no último sábado, e ajudar o Vitória a bater o Athletico, o jogador do Leão chegou a nove gols e igualou Dinei, em 2014.

Alerrandro ocupa a quinta posição da lista e tem mais seis rodadas pela frente para subir no ranking. O líder da lista é o próprio Dinei, que também foi artilheiro do Vitória em 2013, com 16 gols marcados no Brasileirão daquele ano.

Veja ranking:

Dinei com 16 gols em 2013;

Roger com 15 gols em 2009;

Marinho com 12 gols em 2016;

Trellez com 10 gols em 2017;

Dinei com 9 gols em 2014; Alerrandro com 9 nove gols em 2024.

Com os nove gols marcados, Alerrandro pode disputar a artilharia desta edição do Campeonato Brasileiro. O atacante do Vitória só está atrás de Estevão, Pedro e Hulk.