Alerrandro x Thaciano: dupla disputa posto de 'carrasco' no Ba-Vi | A TARDE

Em uma temporada recheada de Ba-Vi's, algumas figuras despontam como candidatos a "carrasco" do rival. No terceiro embate entre as equipes em 2024, neste domingo, 31, no Barradão, pela ida da final do Campeonato Baiano, a torcida do Leão confia que o centroavante Alerrandro broque como nos dois clássicos anteriores. Do lado tricolor, a expectativa é que Thaciano, em grande fase, deixe a marca dele, assim como fez no primeiro duelo do ano.

Matador do Leão

Apresentado pelo Vitória em janeiro deste ano, Alerrando, 24 anos, tem mostrado que gosta de jogo grande. O atacante atuou em 14 jogos vestindo a camisa do Rubro-Negro e marcou seis gols, sendo que dois contra o Bahia.

No Ba-Vi do dia 18 de fevereiro, no Barradão, pelo Baianão, Alerrandro fez o gol que decretou o triunfo por 3 a 2 de virada, ao marcar de cabeça após escanteio de Matheusinho. Naquela altura, ele já tinha dado uma assistência para Osvaldo.

No segundo clássico do ano, na Fonte Nova, pela fase de grupos da Copa do Nordeste, o atacante abriu o placar com um golaço de fora da área, mas o Leão levou a virada por 2 a 1.

O 'Kratos' Tricolor

No Bahia, aparece como candidato a carrasco do rival um cara chamado Thaciano. Aos 28 anos, o jogador vive uma das melhores fases da carreira.

Chamado pela torcida de Kratos Tricolor (comparação a um personagem de jogos eletrônicos da franquia God of War), ele, que é meio campista de origem, foi colocado por Rogério Ceni para atuar numa função mais avançada.

Em apenas 15 jogos neste ano, ele quase alcançou o mesmo número de tentos da temporada passada, ao já ter balançado as redes cinco vezes. Em 2023, pelo Esquadrão, ele fez seis gols em 35 jogos.

Thaciano também já castigou o Vitória. Ele marcou um dos gols do Bahia no clássico do Barradão.

Alerrandro e Thaciano são bons candidatos a protagonistas no Ba-Vi deste domingo. Mas e aí, quem vai ser o carrasco do rival?