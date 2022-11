Alexi Portela renuncia à presidência da Liga do Nordeste

Alexi Portela renunciou ao cargo de presidente da Liga do Nordeste nesta sexta-feira, 4, durante a realização de Assembleia Geral Extraordinária da entidade, que aconteceu em Fortaleza, no Ceará. Em sua justificativa para o ato, Portela alegou motivos pessoais e de saúde. Antes da ação, ele chegou a pediu uma licença da função, em meio a denúncias de falta de transparência em sua gestão.

Com a renúncia, Constantino Júnior, diretor executivo da Liga, assume o cargo de presidente interinamente. Alexi Portela deixa a entidade após se questionado sobre a venda de direitos de publicidade a uma empresa por valor milionário. O agora ex-presidente também não apresentou a prestação de contas dos últimos anos, quando liderou a Liga. Constantino Júnior agora terá 60 dias para convocar novas eleições.

A Liga do Nordeste é uma união criada para defender os interesses políticos e comerciais dos quinze principais clubes de futebol da região nordeste do Brasil. Desde 1997 a entidade é responsável pela organização da Copa do Nordeste.

Sob o crivo da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), que cria e executa a tabela e o calendário de jogos, e os julgamentos desportivos através do STJD, a Liga do Nordeste fica encarregada de definições como a venda de direitos de transmissão, a logística de viagens e o licenciamento de produtos.