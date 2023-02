Alexia Putellas vence Fifa The Best pela segunda vez seguida

Alexia Putellas, do Barcelona, recebeu pela segunda vez na carreira o prêmio Fifa The Best de melhor jogadora do mundo. Ela se destacou na disputa com Beth Mead, do Arsenal, e Alex Morgan, do San Diego Wave.

"Eu não estava preparada para receber esse prêmio, muito obrigada a todos que votaram em mim. Eu gostaria também de dar os parabéns à Alex (Morgan) e Beth Mead, vocês merecem esse troféu também. Gostaria de agradecer minhas companheiras, corpo técnico, clube. Todos aqueles que trabalham no clube", disse a jogadora do Barça.

"Mas acima de tudo eu gostaria de lembrar de todos aqueles que estiveram comigo todos os dias, não só agora, mas em toda a minha carreira. Eu sou o que sou hoje, um pedaço de cada um deles. Corram atrás dos seus sonhos", continuou a atleta.

Nesta temporada, Alexia Putellas participou de 42 partidas pelo Barcelona, marcou 34 gols e deu 19 assistências. Em 2021/22, a atleta ajudou o Barça nas conquistas da Copa do Rei e do Campeonato Espanhol. Na Liga dos Campeões, o clube foi derrotado pelo Lyon por 3 a 1 na final. Putellas foi artilheira da competição continental, com 11 gols.

Se recuperando de uma lesão no joelho, a jogadora ainda não entrou em campo nesta temporada.

Na categoria feminina, a meio-campista Marta é recordista de prêmios da Fifa. A camisa 10 da Seleção tem seis conquistas, sendo a única brasileira eleita melhor do mundo.