Alison dos Santos é ouro nos 400m com barreiras em Miami

Alison dos Santos durante a conquista do ouro no Grand Slam Track de Miami - Foto: Howard Lao / Grand Slam Track

O brasileiro Alison dos Santos, o "Piu", segue imbatível na temporada 2025 do Grand Slam Track. O campeão mundial venceu mais uma vez os 400 metros com barreiras, desta vez na etapa de Miami, com o tempo de 47s9, bem à frente do inglês Chris Robinson (48s92) e do jamaicano Malik James-King (49s43).

A vitória reforça o excelente momento de Piu, que já havia triunfado na primeira etapa do torneio e volta à pista neste domingo, 4, no Ansin Sports Complex, para disputar os 400 metros rasos.

Além da performance de alto nível, Alison pode embolsar uma premiação de US$ 100 mil (cerca de R$ 510 mil) em caso de vitória geral na etapa de Miami, reforçando o caráter inovador e competitivo do novo circuito.

Grand Slam Track: o novo palco do atletismo mundial

Criado pelo ex-velocista Michael Johnson, o Grand Slam Track é uma liga profissional de atletismo que propõe uma nova dinâmica para o esporte, com formato inspirado nos torneios de tênis.

A temporada 2025 conta com 96 atletas, divididos em 12 provas, e será realizada entre abril e junho, com etapas em Kingston (Jamaica), Miami (EUA), Filadélfia (EUA) e Los Angeles (EUA).

Alison dos Santos foi o primeiro brasileiro a ser confirmado na liga. Ao assinar em setembro de 2024, destacou o orgulho de representar o país em um projeto que promete transformar o atletismo em escala global.