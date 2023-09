Alisson Santos conquista medalha de ouro na etapa da Suíça

A temporada de competições europeias encerrou de forma memorável para Alison dos Santos. O atleta conquistou a vitória na prova dos 400m com barreiras no Gala dei Castelli, realizado em Bellinzona, na Suíça, nesta segunda-feira, 4. Com um tempo de 47s50, o brasileiro não apenas venceu a corrida, mas também estabeleceu um novo recorde da competição.

No quadro de pontuações da Diamond League, o norte-americano CJ Allen acumula 33 pontos após participar de cinco etapas. O norueguês Karsten Warholm, vencedor de dois campeonatos mundiais e medalhista de ouro olímpico, possui 31 pontos conquistados em quatro provas, enquanto o francês Wilfried Happio apresenta uma situação similar, com 31 pontos adquiridos ao longo de seis etapas.

Alison competiu em apenas duas etapas da competição neste ano, obtendo o segundo lugar em Mônaco e o terceiro em Zurique, o que lhe confere um total de 13 pontos e a sétima posição na classificação para a final.

Alison, que conquistou o título mundial em 2022 no Oregon, EUA, e ficou em quinto lugar em Budapeste em 2023, garantiu sua vaga na final da Liga Diamond. Esta competição acontecerá em Eugene, nos Estados Unidos, nos dias 16 e 17 de setembro. O atleta paulista de 23 anos passou por seu processo de recuperação em São Paulo e também no Centro Olímpico de Treinamento em Chula Vista, Califórnia, o mesmo local onde se preparou para o Mundial.