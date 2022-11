Allan do Carmo revela aposentadoria após travessia Itaparica-Salvador

O nadador baiano Allan do Carmo revelou que, após a travessia Itaparica-Salvador, ele encerrará a carreira de 25 anos. A prova acontece em dezembro, e o atleta de 33 anos garantiu que participará dela "cheio de entusiasmo e alegria no coração".

"Chegou a hora! Foram 25 anos pra que esse momento chegasse e eu tivesse a certeza de que esse comunicado seria feito de coração. A real é que sempre soube que isso aconteceria, mas nunca pensei como faria. Mas, tô aqui. Firme e forte, cheio de entusiasmo e alegria no coração, como vocês sempre me viram, pra dizer que minha jornada de dedicação exclusiva ao esporte está bem perto do fim, a exatamente uma prova", escreveu Allan em um trecho do comunicado nas redes sociais.

O baiano, campeão do mundo, tricampeão da South American Games e vencedor da FINA OW Swimmer de 2014, falou que quando tomou a decisão "um filme passou na cabeça", repassando por momentos da longa e vitoriosa carreira.

"Sim, dezembro se encerra um ciclo pra iniciar um outro e um filme passa na minha cabeça. Foram tantas viagens, tantas abdicações, tantos desafios, títulos, conquistas e derrotas... tudo isso me fez mais forte, mais humano, mais feliz! No entanto, o que mais me fez crescer, em todos os aspectos, foram as amizades, o amor e o carinho que chegaram até a mim em toda essa jornada maravilhosa", pontuou.

Confira na íntegra:

