Alonso ainda acredita em título da Fórmula 1: "Não vamos desistir"

A RedBull está a todo vapor na F1 de 2023, com seis vitórias nas seis etapas. Entretanto, a equipe inglesa deve manter os olhos abertos, sabendo que temporada já mostrou que há um piloto pronto para capitalizar eventuais erros: Fernando Alonso. Segundo colocado no GP de Mônaco, o espanhol ainda não desistiu de brigar pelo título mundial com a Aston Martin, mesmo estando a 51 pontos do líder Max Verstappen.

Ao analisar suas chances de conquistar o Mundial, o bicampeão relembrou as temporadas 2010 e 2012, quando estava na equipe italiana, a Ferrari , que mesmo sem o melhor carro do grid, disputou o campeonato até as últimas rodadas.

"Acho que em qualquer outra temporada que eu lembre, no início dos anos 2000 ou 2010, eu lideraria o campeonato com os resultados que consegui esse ano. Mas agora há a RBR e Max dominando todas as corridas. Mesmo com grandes resultados, você está atrás deles em toda etapa. Então, não sei", disse Alonso.

"Não tínhamos (Ferrari) o melhor carro em 2010, e chegamos a Abu Dhabi liderando o campeonato. Não tínhamos o melhor carro em 2012, e ainda brigamos pelo título até a última volta no Brasil. O campeonato é longo, e não vamos desistir." acrescentou o espanhol

Entretanto, Fernando Alonso destacou que as chances de títulos passam por falhas da RBR e de Max Verstappen. Em Mônaco, a atual campeã de construtores ficou fora da zona de pontuação com Sergio Pérez, que colidiu no Q1 da classificação e largou em último. Verstappen, mais uma vez, venceu sem sustos de ponta a ponta.

Max Verstappen, Fernando Alonso e Esteban Ocon: o pódio do GP de Mônaco | Foto: JEFF PACHOUD / AFP

O espanhol, que não vence desde o GP da Espanha no ano de 2013, chamou a atenção por colocar um dos pés no lugar destinado ao vencedor no pódio de Mônaco. Mesmo chamando atenção, o piloto afirma que o ato não carrega nenhum simbolismo oculto.

"Sempre tiro uma foto na primeira posição depois do champagne. Então sim, encostei nela (posição do pódio) algumas vezes esse ano. Adoraria receber o troféu ali, mas não estou ficando obcecado com isso (vitória), para ser honesto. Serei feliz brigando pelo campeonato só com segundos lugares até o fim do ano, ou disputando o campeonato ano que vem. Esse ano é só um presente" finalizou Alonso.