Aluno da rede estadual conquista medalhas de ouro no Campeonato de Jiu-jitsu

Matheus conquistou medalhas no campeonato promovido pela Federação Baiana de Jiu-jitsu Esportivo - Foto: Divulgação

O estudante Matheus Damásio Araújo, 17 anos, que faz o curso técnico em Administração, no Centro Estadual de Educação Profissional (CEEP) em Gestão e Negócios do Norte Baiano, localizado em Juazeiro, foi campeão na quinta e última etapas do Campeonato Baiano de Jiu-jitsu, realizado neste mês de julho, em sua cidade. Ele conquistou duas medalhas de ouro por ter competido nas categorias Juvenil até 72 kg e Absoluto Juvenil. O campeonato foi promovido pela Federação Baiana de Jiu-jitsu Esportivo (FBJJE).

Para o jovem, que pratica o esporte desde 2022, o apoio da comunidade escolar é fundamental. “A escola tem um papel importante no incentivo ao esporte e tem me ajudado muito com apoio emocional. Além disso, o suporte do Governo do Estado tem sido muito bom para a minha visibilidade e atuação no esporte”, revelou.

Matheus Damásio Araújo é estudante da cidade de Juazeiro | Foto: Divulgação

Matheus já está na expectativa para as próximas competições. “Eu me sinto com o dever cumprido de representar a minha cidade dessa forma. Busco conquistar mais títulos como o mundial, o europeu e os cinturões”, disse o estudante, que já está se preparando para competir no Campeonato Pernambucano de Jiu-jitsu, que acontecerá no final do ano, em Petrolina.

O atleta também falou da importância do jiu-jitsu na sua vida. “O esporte para mim é tudo. A disciplina segue sempre sendo a minha base, pois fortalece corpo e mente. Eu gosto muito de praticar e competir, porque pretendo me superar cada vez mais”.