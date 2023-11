Alvo da Seleção, Real Madrid quer renovar com Ancelotti antes do Natal | A TARDE

Interessada na contratação do técnico Carlo Ancelotti, a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) terá mais um obstáculo para contar com os serviços do italiano. Conforme o site espanhol Relevo, o Real Madrid deseja ampliar o vínculo com o treinador antes do Natal.

Carlo Ancelotti é alvo principal da Seleção Brasileira para a temporada 2024, mais precisamente em junho, quando o contrato dele se encerra com o Real Madrid. O time merengue planeja renovar por duas temporadas, até o ano de 2026. Quando perguntado sobre o tema, Ancelotti reitera que é funcionário do Real.

“Me dá orgulho que uma seleção, sendo uma das maiores do mundo, como é a seleção brasileira, fale de mim. Isso me deixa com orgulho, mas nada mais. Está tudo muito claro: tenho contrato até 30 de junho (com o Real) e até essa data eu não vou responder sobre o meu futuro”, disse Ancelotti.

Segundo a publicação, o treinador afirmou que a prioridade nas tratativas é do Real Madrid. Com isso, dirigentes do clube espanhol seguem tranquilos e no aguardo de um desfecho positivo.

De acordo com, Ednaldo Rodrigues, presidente da CBF, Ancelotti quer comandar o Brasil após o encerramento do contrato com o Real Madrid. Por razões jurídicas, ele não pode assinar nenhum vínculo até janeiro, correspondendo a seis meses que antecedem do fim de seu vínculo com os merengues. A entidade máxima do futebol brasileiro se mostra confiante e com garantias de que o negócio está fechado.