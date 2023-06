Amanda Nunes derrota mexicana e anuncia aposentadoria no UFC 289

O maior nome do MMA feminino surpreendeu no último sábado, 10. A baiana Amanda Nunes atropelou a mexicana Irene Aldana e anunciou a aposentadoria no UFC 289. O comunicado foi feito após o fim da luta, no octógono da Rogers Arena, em Vancouver, no Canadá.

Após derrotar Aldana e defender com sucesso o cinturão dos pesos-galos (até 61,2kg), a "Leoa" anunciou a aposentadoria do esporte ao lado da sua esposa Nina e da sua filha Reagan. Ela foi aplaudida de pé pelo público presente e também por Dana White, presidente do UFC.

Amanda colocou seus cinturões do peso-galo e peso-pena (66 kg) no centro do octógono, ao lado de suas luvas e deu seu adeus ao MMA.'Sou campeã dupla para sempre!', comentou emocionada.

O fator crucial para a decisão de Amanda foi a rotina pesada. Ela quer aproveitar um pouco mais o tempo mais próxima da família.

Amanda Nunes tem 35 anos e começou sua trajetória de sucesso no UFC em 2013. A baiana disputou 18 lutas, com 16 vitórias duas derrotas.

A Leoa fechou seu ciclo no esporte como campeã dupla da companhia, com os cinturões do peso-galo e do peso-pena.