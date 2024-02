América-RN anuncia Marcelo Sant'Ana como novo executivo de futebol | A TARDE

Ex-presidente do Bahia e candidato na última eleição presidencial do Esquadrão, Marcelo Sant'Ana foi anunciado como novo diretor executivo de futebol do América-RN. A oficalização foi feita pelo clube potiguar na noite desta sexta-feira, 16.

Marcelo Sant'Ana é Jornalista por formação, com MBA em Marketing e Branding. Ele possui cursos de Gestão Esportivca e de Futgebol, além de ter sido professor na CBF Academy. O gestor esteve a frente do Bahia no triênio de 2015 a 2017, onde conquistou dois títulos do Campeonato Baiano, além de uma Copa do Nordeste e um acesso a Série A.

Mesmo com SAF, Sant'Ana tem desafio pela frente

Em setembro de 2024, o América-RN se tornou Sociedade Anônima do Futebol (SAF) e tem feito investimentos em estrutura e no time. Porém, em 2023, amargou um rebaixamento a Série D do Campeonato Brasileiro.