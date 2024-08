23/07/2024 às 23:07 - há XX semanas | Autor: Da Redação ESPORTES Amistosos: após Manchester City, veja onde assistir outros gigantes Amistosos marcam momento de pré-temporada de times como o Manchester City

Haaland, no amistoso do Manchester City com o Celtic - Foto: Peter Zay/AFP

Os amistosos de pré-temporada de Manchester City, Liverpool e Bayern já estão definidos. O Manchester City foi o primeiro a pisar no gramado. O time encarou o Celtic, da Escócia, nesta terça-feira, às 20h, no horário de Brasília, nos Estados Unidos. E o time inglês iniciou sua pré-temporada com uma derrota por 4 a 3 para o Celtic. Confira a genda dos amistosos:

Cerezo Ozaka x Borussia Dortmund Data: 24/07/24, às 07:15 (de Brasília) Local: Yanmar Field Nagai, em Osaka (EUA) Transmissão: a definir Arsenal x Bournemouth Data: 24/07/24, às 23:30 (de Brasília) Local: Dignity Health Sports Park, em Carson (EUA) Transmissão: a definir Chelsea x Wrexham Data: 24/07/24, às 23:30 (de Brasília) Local: Levi's Stadium, em Santa Clara, California (EUA) Transmissão: a definir Liverpool x Betis Data: 26/07/24, às 20:30 (de Brasília) Local: Acrisure Stadium, em Pittsburgh, Pensilvânia (EUA) Transmissão: a definir Vissel Kobe x Tottenham Data: 27/07/24, às 07:00 (de Brasília) Local: Estádio Nacional do Japão, em Tóquio (JAP) Transmissão: a definir Düren x Bayern Data: 28/07/24, às 10:30 (de Brasília) Local: Karl-Knipprath-Stadion, em Jülich (ALE) Transmissão: a definir *Com informações do Lance!

Compartilhe essa notícia com seus amigos