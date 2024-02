Ana Marcela carimba passagem para os Jogos Olímpicos de Paris | A TARDE

Neste sábado, 3, a nadadora baiana Ana Marcela assegurou sua vaga nas Olimpíadas de Paris 2024 ao conquistar o quinto lugar na prova de 10km da maratona aquática durante o Mundial de Esportes Aquáticos em Doha, no Catar. Com esse desempenho, Ana Marcela garantiu sua participação na competição de águas abertas nos Jogos Olímpicos.

"O Brasil vai estar muito bem representado. Quanto mais Brasil melhor. Nossa rivalidade é muito saudável. Ter duas representantes é mais chance de medalha. O mais importante é saber que a gente tá dentro, uma nova oportunidade de chegar a Paris e poder fazer história. Agora vou ter seis meses em casa para conseguir dar sequência nos treinos, nas competições. Estou muito feliz. Aqui estamos para mais uma. E de novo espero fechar com chave de ouro", disse Ana Marcela.

A atleta está programada para competir em três modalidades de maratona aquática no Mundial de 2024, que teve início na sexta-feira, 2, em Doha. Além dos 10km, prova olímpica disputada no sábado, ela participará das provas de 5km e do revezamento 4x1.500m misto.