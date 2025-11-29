Menu
HOME > ESPORTES
MAR GRANDE–SALVADOR

Ana Marcela inicia travessia histórica e encara bate-volta inédito

Atleta faz trajeto extra antes da Travessia Mar Grande–Salvador

Bianca Carneiro e Beatriz Amorim

Por Bianca Carneiro e Beatriz Amorim

29/11/2025 - 7:20 h | Atualizada em 29/11/2025 - 8:11
Ana Marcela retorna à Travessia
Ana Marcela retorna à Travessia

A manhã deste sábado, 29, começou com uma cena marcante na orla da Barra: a campeã olímpica Ana Marcela Cunha entrou no mar dando início para a mais antiga competição de águas abertas em atividade no mundo. Antes mesmo da largada oficial da 55ª Travessia Mar Grande–Salvador, a maior maratonista aquática da história do Brasil deixou o Porto e seguiu em direção à Ilha de Vera Cruz para completar o percurso de ida.

Ao chegar na ilha, Ana retornará nadando ao lado dos competidores inscritos na prova. São 180 atletas confirmados, entre eles, os bicampeões Renan Barbosa e Victoria Beatriz Rosário, além de atletas de diversos estados, como São Paulo, Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul.

O bate-volta, que totaliza cerca de 24 km, marca o retorno da baiana à tradicional travessia após mais de dez anos. O desafio de Ana Marcela também faz parte da preparação da atleta para um dos momentos mais aguardados da sua carreira: a travessia do Canal da Mancha, em 2026.

“Eu já estava com o calendário fechado para o ano que vem, pensando no Canal da Mancha, e surgiu a oportunidade da Travessia. Eu falei: “Qual a disponibilidade para eu sair de Salvador, ir até Mar Grande e voltar dentro da prova, já fazendo um treinamento?”. Nasceu assim”, explicou ela ao Portal A TARDE.

Imagem ilustrativa da imagem Ana Marcela inicia travessia histórica e encara bate-volta inédito
| Foto: Raphael Muller / Ag. A TARDE

Criada em Salvador e frequentadora das águas da Baía de Todos os Santos desde a infância, Ana Marcela disputou sua primeira Travessia em 2001, aos oito anos. Por isso, o retorno também carrega simbolismo.

A Travessia, organizada pela Ambiance Esporte com produção da Viramundo Produções e realização da A TARDE FM e do Grupo A TARDE, terá arbitragem da Federação Baiana de Desportos Aquáticos (FBDA).

