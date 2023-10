Ana Patrícia e Duda ficam com o vice no Mundial de Vôlei de Praia | A TARDE

Entrando em quadra com o título de atuais campeãs da Copa do Mundo de Vôlei de praia, Ana Patrícia e Duda foram derrotadas na final do torneio pela dupla estadunidense Sara Hughes e Kelly Cheng. As brasileiras são as número um do ranking e eram favoritas para a conquista do bi, entretanto, o placar de 2 sets a 0, com parciais de 21/16 e 24/22, derrubou a possibilidade. A final, que aconteceu em Tlaxcala, no México, deu uma vaga direta ao vencedor para as Olimpíadas de Paris, em 2024.

Com a derrota nas costas, Duda e Ana seguem em busca da vaga para Paris via ranking. O sentimento para a classificação é positivo, tendo em vista que as brasileiras são líderes do ranking olímpico e Mundial, além de terem conquistado títulos como Elite 16 Paris, Elite 16 Hamburgo, Elite 16 Ostrava e o Circuito Brasileiro durante o período de avaliação.

Em entrevista ao Sportv após a partida, Duda afirmou que apesar de não terem feito uma boa final, o campeonato da dupla foi positivo

"Essa prata não apaga o que fizemos aqui no México. Não tivemos um jogo bom hoje, mas fizemos um grande campeonato. Agradeço a todos que torceram pelo nosso time. Está sendo muito bom fazer essa trajetória ao lado da Patrícia" afirmou a atleta