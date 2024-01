Ancelotti admite contato com a CBF, mas Real Madrid era prioridade | A TARDE

Carlo Ancelotti decidiu estender seu vínculo com o Real Madrid até 2026, deixando claro seu interesse em permanecer à frente do clube espanhol em vez de considerar a possibilidade de assumir a seleção brasileira. O italiano destacou que, apesar das conversas com Ednaldo Rodrigues, agora ex-presidente da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), optou por seguir com os Merengues.

Ancelotti confirmou ter mantido diálogos com Rodrigues, porém, revelou que sua preferência era continuar no comando do Real Madrid, expressando satisfação com a renovação contratual oficializada na semana passada.

"A realidade é a que todo mundo sabe, o Real Madrid também, que eu tive contato com o presidente naquele período, que era o Ednaldo Rodrigues. Quero agradecê-lo porque me demonstrou carinho e interesse para que eu treinasse a seleção brasileira. Me deixou muito honrado, mas dependia da minha situação no Real Madrid. Que isso fique claro para todos. Nos últimos meses, aconteceu que o Ednaldo não é mais presidente da confederação. No fim das contas, as coisas foram como queria, que era continuar aqui", disse Ancelotti, em coletiva de imprensa nesta terça-feira, 2.

O vínculo anterior de Ancelotti era até junho de 2024. O técnico italiano foi dado como certo no comando da Seleção por Ednaldo Rodrigues. O treinador, no entanto, nunca havia comentado sobre o suposto acerto e renovou o contrato com o Real Madrid.

"Ser técnico da Seleção é um grande sonho, mas não sei se em 2026 o Brasil vai me querer. Não sei se estão contentes com a minha decisão", comentou Ancelotti.

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) enfrenta um momento de incerteza após a decisão judicial que destituiu Ednaldo Rodrigues da presidência, porém, tal ação não é reconhecida pela FIFA e pela CONMEBOL. As duas entidades internacionais planejaram uma visita para janeiro, sinalizando a possibilidade de marcar uma eleição para resolver a situação. Os pré-candidatos, Reinaldo Carneiro Bastos e Flávio Zveiter, despontam como possíveis concorrentes para assumir o cargo.

Enquanto isso, Carlo Ancelotti vive sua segunda passagem pelo Real Madrid. O técnico italiano esteve à frente do clube espanhol entre 2013 e 2015, retornando em 2021. Durante seu tempo nos Merengues, acumulou um impressionante histórico de conquistas, erguendo 10 troféus: duas Champions League, dois Mundiais de Clube, duas Supercopas da Europa, uma La Liga, duas Copas do Rei e uma Supercopa da Espanha.

Ancelotti já dirigiu o clube em 260 jogos, com um registro de 188 vitórias, 41 empates e 31 derrotas. Faltando apenas três partidas para igualar o número de jogos de Zinedine Zidane, o italiano está prestes a se tornar o segundo técnico com mais jogos comandando o Real Madrid. Além disso, é o treinador com mais vitórias na história do clube na Liga dos Campeões, um feito notável em sua carreira no comando dos Merengues.