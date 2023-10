Ancelotti desconversa sobre acerto com a Seleção: "Apenas rumores" | A TARDE

Pelo visto, a novela Carlo Ancelotti na Seleção Brasileira está longe de acabar. O técnico do Real Madrid voltou a falar sobre os rumores envolvendo a sua possível ida para o comando técnico do Brasil e garantiu que está focado no clube espanhol e espera finalizar a temporada de forma "excelente".

Enquanto Fernando Diniz segue somo interino, Ancelotti chegaria ao comando da Seleção em 2024, poucos tempo antes da Copa América. Apesar dos indícios em que a CBF já tinha entrado em acordo com o treinador italiano, o mesmo voltou a negar e garantiu que são apenas rumores.

"É tudo uma questão de rumores, especulações (acordo com a CBF)… Me sinto muito bem no Real Madrid do jeito que as coisas estão. Começamos a nossa temporada de forma excelente e esperamos continuar no mesmo nível - garantiu Carlo Ancelotti em entrevista à "Radio1".

Carlos Ancelotti tem um contrato para cumprir com o Real Madrid até junho de 2024, quando a atual temporada chega ao fim. Entretanto, segundo o presidente da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), Ednaldo Rodrigues, a Seleção Brasileira já entrou em um acordo para que o italiano assuma o comando ao fim do seu vínculo com o clube espanhol. Apesar da fala de Ednaldo, legalmente, o técnico só poderá assinar, de forma oficial, com o Brasil em janeiro (seis meses antes do fim de seu vínculo com o Real Madrid).