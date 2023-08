Ancelotti evita falar sobre seleção brasileira: "Sou técnico do Real"

O treinador Carlo Ancelotti, atualmente no comando do Real Madrid, deixou claro em uma coletiva de imprensa durante a pré-temporada do time nos Estados Unidos que não tem interesse em discutir assuntos relacionados à Seleção Brasileira enquanto estiver à frente do clube espanhol. O técnico italiano afirmou categoricamente que não abordará qualquer questão envolvendo o Brasil durante todo o período em que permanecer no Real Madrid.

“Eu nunca vou falar de Brasil. Sou técnico do Real Madrid e vou ficar. Eu não falarei sobre este assunto mais. Eu tenho contrato e vou seguir com isso. Vamos ver no ano que vem o que acontece”, disse Carlo Ancelotti.

Embora a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) tenha dado como certa a contratação de Ancelotti para assumir o cargo de treinador da Seleção a partir do meio de 2014, após o término de seu contrato com o Real Madrid, o próprio treinador não confirma tal acordo.

Contudo, enquanto aguarda a possível chegada de Carlo Ancelotti ao Brasil, Ednaldo Rodrigues selecionou Fernando Diniz, atual treinador do Fluminense, para assumir interinamente o comando da Seleção Brasileira. Dessa forma, Diniz terá a oportunidade de dirigir a Canarinho em oito jogos, dos quais seis serão válidos pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026.