Ancelotti recria foto icônica ao lado de brasileiros; confira | A TARDE

Treinador que mais vezes venceu a Champions League, Carlo Ancelotti virou figurinha carimbada nas redes sociais após conquistar um troféu. Durante a festa do Real Madrid, que conquistou o 15º título europeu neste sábado, 1, contra o Borussia Dortmund, o comandante recriou uma icônica foto ao lado de brasileiros.

Com um charuto, um óculos e um cachecol do clube, o italiano posou ao lado de Vini Jr, Rodrygo, Militão e o austríaco Alaba. A primeira versão da fotografia foi tirada em 2022, após a conquista da Champions, já nesta temporada, foi postada a segunda versão após vencer o Campeonato Espanhol e a terceira com o título da orelhuda.

Durante entrevista ao canal oficial do Real Madrid, Ancelotti afirmou que a imagem se tornou "icônica", sendo interpretada como uma nova tradição para os torcedores.

