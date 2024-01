Anderson Silva, Minotauro e Minotouro lamentam morte de Diego Braga | A TARDE

Encontrado morto na segunda, 15, a noite após tentar recuperar sua moto furtada, o ex-lutador Diego Braga Alves gerou grande comoção entre personalidades do MMA brasileiro. Ele era conhecido por ter treinado com grandes astros do UFC como Anderson Silva, Minotauro e Minotouro. Todos os três lamentaram a morte do amigo nas redes sociais.

Anderson Silva descreveu Diego como "amigo trabalhador que corre atrás dos sonhos". Ele afirma que o ex-lutador era ativo na luta contra a violência no Rio de Janeiro e que morreu por causa "da mesma violência que combatia".

“Um cara trabalhador que, assim como muitos outros, corre atrás dos seus sonhos. Com seu esforço comprou sua moto, que foi roubada, e teve seus direitos violados enquanto os que têm o poder para mudar normalizam a violência, como se nada pudessem fazer, pois para eles é só mais um que virou estatística. Talvez eu esteja falando besteira, mas vale lembrar constantemente ao povo do perigo que se esconde nas sombras daqueles que podem, mas não fazem absolutamente nada para mudar isso. Você, meu amigo Diego Braga, com sua coragem e bondade, nunca se deixou abater por este cenário. Sempre lutou por um futuro melhor, acreditando na força da comunidade e no poder da educação. Sua visão de um Rio de Janeiro mais seguro e justo era a luz que guiava suas ações. Mas essa mesma violência que você tanto combateu acabou por ceifar sua vida, deixando um vazio imenso em nossos corações. Sua ausência é um lembrete doloroso do quanto ainda precisamos lutar para mudar a realidade que nos cerca”, lamentou Anderson Silva.

No fim do post, Anderson Silva se despediu e enalteceu ainda mais o ex-companheiro. “Sua partida nos ensina que cada momento é precioso e que devemos continuar lutando pelo bem, mesmo nas circunstâncias mais adversas. Você deixou uma marca indelével em nossas vidas, inspirando-nos a ser melhores, a lutar por um futuro em que a violência não dite nosso destino. Diego, meu irmão, sua memória será eternamente um farol para todos nós que ficamos. Até um dia, irmão”, completou.

Rodrigo Minotauro também lamentou o assassinato de Diego, além de ter cobrado soluções para a violência que atinge o Rio de Janeiro. O ex-campeão do UFC descreveu o crime como "covardia terrível".



“Infelizmente, venho informar a morte do amigo irmão, que lutou tanto e representou a nossa equipe por anos, Diego Braga. Após ter a sua moto roubada na porta sua casa, Diego foi à comunidade Morro do Banco, onde fazia trabalhos sociais de artes marciais. Ele era conhecido na comunidade, por isso foi tentar recuperar a moto e, infelizmente, foi encontrado morto hoje. A pergunta que fica: aonde essa violência vai parar meus amigos? Que covardia terrível, que coisa sinistra que não tem explicação alguma. Sempre gratos por tudo que passamos meu irmão, todos os momentos, toda a parceria, todos os treinos, tantas horas que dividimos o tatame, as metas e os sonhos juntos. Venho a agradecer tudo que fez por mim e pelo nosso time, meu irmão”, comentou.

Minotauro ainda tentou reconfortar familiares e outros amigos da vítima, novamente batendo de ter sido um crime "covarde".

“Não tem palavras que possa confortar os familiares e amigos, ações covardes como essa não podem acontecer. Meus sentimentos aos amigos e familiares, que fique a imagem desse grande amigo e guerreiro que toda a comunidade da luta tem tanto carinho! Descanse em paz, meu irmão guerreiro”, finalizou.

Irmão gêmeo de Minotauro, Rogerio Minotouro disse ainda não acreditar na perda do amigo, que ele enalteceu e declarou amar.

“Ainda me custa a acreditar. Grande amigo, irmão, fiel, pai exemplar, trabalhador, deixou um grande legado por onde passou. Descanse em paz, Diego. Que Deus te receba de braços abertos e conforte o coração da família e dos amigos. Te amo”, publicou.