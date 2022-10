Anderson Silva perde para youtuber Jake Paul no boxe

Na noite deste sábado, 30, em Glendale (EUA) o brasileiro Anderson Silva foi derrotado pelo Youtuber Jack Paul no desafio de boxe. A derrota do Spider foi a primeira derrota desde que ele saiu do UFC, no fim de 2020.

Antes de encarar o influencer digital, o brasileiro de 47 anos acumulou vitórias sobre o ex-campeão mundial de boxe Julio César Chávez Jr, Tito Ortiz e teve uma apresentação convincente no embate amistoso contra Bruno Caveira.

A lenda brasileira que chegou a sofrer um knockdown no último assalto, alternou bons e maus momentos e acabou superado na decisão unânime dos juízes após batalha de oito rounds.

Nova sensação do mundo da luta, Jack Paul não é só o que ele posta nos vídeos de entretenimento e sim uma grande realidade. Com a vitória Jake coloca na sua prateleira mais um ex campeão de MMA, os primeiros foram Ben Askren (One Championship e Bellator) e Tyron Woodley (UFC).