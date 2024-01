Anderson Talisca visita bairro onde nasceu em Feira de Santana | A TARDE

O jogador Anderson Talisca aproveitou um dos seus dias de férias, nesta quinta-feira, 11, para visitar o bairro do Aviário, na cidade de Feira de Santana (BA), onde é nascido e criado.

“É um prazer estar falando com vocês aqui. Acho que voltar num lugar onde eu fui praticamente criado, onde eu nasci, é muito importante. Estar marcando presença, estar conhecendo. Ver como está a nova estrutura, que está bem legal. Tem muitos anos que eu não venho aqui, tem bastante tempo. Então, conhecendo tudo como está, voltando a conversar também com o professor Wagner, conhecendo as instalações, vou pensar com a minha equipe no que a gente pode ajudar aqui no projeto.”, disse o jogador ao site Acorda Cidade.

Atuando como meio campista do Al-Nassr, clube Árabe, Anderson Talisca voltou a falar do desejo em vestir as cores da Seleção Brasileira.

“O povo brasileiro está pedindo isso. Mas, acho que agora, em fevereiro, a mudança do treinador pode acontecer. Acho que qualquer treinador pode, mas eu tenho certeza que ele vai ser mais coerente também nas convocações. O Campeonato Brasileiro é um campeonato de alto nível. Está em um momento muito bom, está em ascensão. Você vê aí grandes times chegando, times também como o Bragantino. Acho que o Campeonato Brasileiro está com um nível muito alto. O Red Bull, o Bragantino, chegando, clubes que antigamente brigavam para não cair e hoje estão chegando, é muito importante para o futebol”.

Talisca também marcou presença no novo Colégio em Tempo Integral no bairro Aviário, para participar do projeto "Férias na Escola com mais Sabor e Saber", desenvolvido pelo Governo do Estado.