André e George superam cubanos e faturam ouro no vôlei de praia | A TARDE

A dupla formada André e George, no vôlei de praia, derrotou os cubanos Jorge Alayo e Noslen Díaz por 2 sets a 1, nesta sexta-feira, 27, pelo jogos Pan-Americanos de 2023, que acontecem em Santiago, no Chile. A dramática vitória por 2 sets a 1 (parciais de 21/12, 19/21 e 15/13) garante a dobradinha brasileira no vôlei de praia.



Os brasileiros inicaram a partida melhores, abrindo 5 a 2 no primeiro set. Sentindo o bom momento, André bloqueou Díaz, e o placar foi a 7 a 2. Pouco depois, foi a vez de George marcar 9 a 3. Mesmo com os cubanos buscando a reação, André e George trataram de se impor nos pontos seguintes. Tanto que André atacou cruzado e fez 13 a 7. Administrando bem o resultado, a dupla do Brasil chegou ao set point quando Alayo sacou na rede: 20 a 11. O ponto da vitória por 21 a 12 veio na sequência num ataque de George no bloqueio.



Os cubanos voltaram melhores para o segundo set, impondo algumas dificuldades para a dupla do Brasil. No entanto, André e George conseguiram manter uma pequena vantagem nos primeiros pontos, fazendo 7 a 5. Num ataque em diagonal de Díaz, Cuba empatou em 9 a 9. Entretanto, minutos depois, George venceu disputa na rede e marcou 12 a 10 para o Brasil.



Alayo e Díaz não se entregaram, empatando em 15 a 15. Na sequência, a dupla cubana conseguiu uma improvável virada para 17 a 16. Para piorar ainda mais a situação, o árbitro marcou dois toques de André no ponto seguinte, e Alayo e Díaz fizeram 18 a 16. André e George ainda foram buscar novo - 18 a 18 e depois 19 a 19 -, mas dessa vez os cubanos ficaram com a vitória por 21 a 19.



Os brasileiros iniciaram o tie-break a todo o vapor, abrindo 3 a 1. Numa paralela de George, o placar foi a 4 a 2. Na sequência, André salvou bola incrível e George colocou no chão, ampliando para 5 a 2. Administrando a vantagem, os brasileiros chegaram a 10 a 7, ficando mais perto da vitória. Contudo, os cubanos foram buscar forças para empatar em 11 a 11. Só que André e George trataram de se impor nos pontos finais, liquidando a fatura em 15 a 13.