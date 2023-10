André projeta trabalho de Diniz na Seleção: "Não tem como dar errado" | A TARDE

A Seleção Brasileira deu início a preparação para o jogo contra a Venezuela, marcado para esta quinta-feira, 12, às 21h30, na Arena Pantanal, em Cuiabá, válido pela 3ª rodada das Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026.

O volante André concedeu entrevista coletiva e enalteceu o trabalho do técnico Fernando Diniz. O jogador do Fluminense que esteve presente nas quatro convocações pós-Copa do Mundo, ressaltou a qualidade do time verde e amarelo.

"Nosso time tem os melhores jogadores aqui, muitos jogadores de qualidade. Com o estilo dele (Fernando Diniz), de muita aproximação e posse, todo jogador vai ter sua oportunidade de brilhar. Não tem como o Brasil dar errado", disse.

"Quando todo mundo tiver mais tempo, o trabalho estiver mais longo, todo mundo entrosado, tenho certeza que a torcida vai ver muito show e ficar muito alegre de ver o Brasil jogar", complementou André.

Treinado por Fernando Diniz no Fluminense, André revelou como é sua relação com o comandante da Seleção Brasileira.

"A forma de trabalhar dele faz a gente se sentir muito à vontade, já conhecemos no Fluminense, temos uma relação próxima. Aqui ele não vai mudar o jeito de ser, já falou que independente de quem estiver na frente dele vai procurar ajudar ao máximo", finalizou.

Por ter um melhor saldo de gols em relação a Argentina, Brasil lidera as Eliminatórias da Copa do Mundo com seis pontos somados em dois jogos. Após o jogo contra os venezuelanos em Mato Grosso, o time canarinho viaja até Montevidéu e encara o Uruguai, na próxima terça-feira, 17, às 21h, no Estádio Centenário.