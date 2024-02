Antes de eutanásia, torcedor se despede de time do coração | A TARDE

O torcedor Sebastián Pamplona compareceu ao estádio Atanasio Girardot para despedir-se da sua equipe de coração, o Independiente Medellín, contra o Santa Fé, pelo Campeonato Colombiano, antes de ser submetido à eutanásia (procedimento médico intencional autorizado na Colômbia que proporciona uma morte indolor), devido a uma doença terminal.

O torcedor percorreu diversos setores do estádio, como se estivesse registrando cada canto do local, sentado em uma cadeira de rodas e acompanhado de sua família. Outros torcedores, cientes da noite de despedida, ovacionaram Sebastián. O gesto repercutiu pela Colômbia e viralizou nas redes sociais.

A partida terminou em 1 a 1, placar que se manteve até o final do confronto, mas nada que tenha estragado a despedida do torcedor. O torcedor foi recebido pelos jogadores do Independiente Medellín e encerrou o seu último contato com o time do coração.