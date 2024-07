Antes de jogo contra o Vitória, Atlético-MG envia "dossiê" à CBF

Jogadores do Atlético-MG revoltados com a arbitragem - Foto: Pedro Souza | Atlético

Um documento de 17 páginas foi enviado pelo Atlético-MG, adversário do Vitória nesta quinta-feira, 20, à Confederação Brasileira de Futebol (CBF). O “dossiê” preparado pelo Galo é uma reclamação contra o árbitro Rodrigo José Pereira de Lima, que expulsou o atacante Hulk na derrota para o Palmeiras, na última rodada. A informação foi divulgada pela Itatiaia.

O Atlético-MG aguarda um posicionamento da CBF, já que entende que a expulsão de Hulk foi um erro. O atacante recebeu dois cartões amarelos aos 30 minutos do primeiro tempo no jogo da última segunda-feira, 17, e deixou os jogadores do Galo enfurecidos.

Nesta quinta-feira, 20, o Atlético-MG encara o Vitória no Barradão, em Salvador, pela 10ª rodada do Brasileirão. O Rubro-Negro precisa vencer para deixar a zona de rebaixamento da competição.