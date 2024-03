Antes de temporada começar, Alonso crava campeão; saiba quem | A TARDE

A pouco mais de uma semana para a estreia da temporada de 2024 da Fórmula 1, as equipes estão fazendo os últimos ajustes para iniciarem mais uma edição com força máxima. Com grandes nomes como Lewis Hamilton, sete vezes campeão, Charles Leclerc, Lando Norris e Sergio Perez, os olhos do automobilismo estão voltados para Max Verstappen, que venceu os últimos três campeonatos.

Em entrevista coletiva nesta sexta-feira, 23, o piloto Fernando Alonso, bicampeão do torneio, da Aston Martin, comentou sobre a sua expectativa para a nova temporada, cravando um campeão. Para o espanhol, o título irá para Verstappen pela quarta vez seguida.

“Dos 20 pilotos no grid, 19 já sabem que não serão campeões em 2024. Depois de ver Max e o carro da Red Bull, há menos chances de todos ganharem uma corrida este ano. É assim que é", disse o piloto.

Além disso, Alonso comentou sobre outro assunto polêmico recente: a ida de Hamilton para a Ferrari em 2025.

"Foi uma surpresa (Hamilton na Ferrari). Eu estava esperando que a ação acontecesse na pausa da Fórmula 1, mas começou muito cedo. Você sabe, começou a vazar e eles tiveram que fazer o anúncio mais cedo do que o esperado", opinou o espanhol.

Além dos comentários sobre os companheiros, Fernando Alonso foi questionado sobre a sensação de iniciar mais uma temporada. O piloto de 42 anos, por sua vez, afirmou que é sempre bom voltar às pistas.

"O início de uma nova temporada sempre traz muitas emoções, mesmo 23 anos depois da minha estreia. (...)É sempre bom voltar ao cockpit (simulador) e pilotar esses carros depois de uma pausa" disse o espanhol.