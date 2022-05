Antonio Lopes lança livro sobre o tetra do Corinthians

Os torcedores cariocas já podem saber a história e como um dos mais vitoriosos técnicos do Estado, Antonio Lopes, conquistou o Campeonato Brasileiro de 2005 à frente do clube de maior torcida de São Paulo: o Corinthians. Nesta sexta-feira à noite, em uma livraria no Leblon, Zona Sul, o treinador lançou o livro “Timão Campeão - Como o Corinthians ganhou o Campeonato Brasileiro de 2005”, ed. Via Lettera, escrito em parceria com o jornalista Ingo Ostrovsky.







"É um livro que conta um pouco da minha história e como foi essa conquista. Vários momentos ficaram, mas o que marcou mesmo foi aquela goleada sobre o Santos, por 7 a 1”, disse Lopes, se referindo à partida pela 39ª rodada do Nacional, no dia 6 de novembro de 2005, no Pacaembu.



Empolgado com a aventura de escrever, já pensou na possibilidade de também relatar o período em que chegou ao vice-campeonato Mundial à frente do Vasco, em 1998.







Já o companheiro de Lopes nesta tarefa, Ostrovsky, com o livro sobre a conquista do Corinthians, registrou pela terceira vez os caminhos percorridos por um clube à conquista de um Brasileiro. O jornalista já havia registrado as campanhas vitoriosas, em dupla com Vanderley Luxemburgo, do Cruzeiro, em 2003, e Santos, em 2004.







Agora, já se prepara para o quarto: o tetracampeonato do São Paulo. "Não conversei ainda, mas já mandei um recado para o Muricy (Ramalho, técnico do São Paulo) para ele saber que existo e tenho esse projeto”, brincou Ostrovsky. "Ele tem uma história maravilhosa para contar neste ano.







Mas, por superstição, vamos esperar o final do campeonato. Mas se for o Internacional, o Abel Braga também tem uma história muito boa para contar.”







Alguns amigos de Lopes e Ostrovsky, como os técnicos Paulo Campos, Sebastião Lazaroni e Dé foram prestigiar o lançamento. Da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) esteve o supervisor da seleção, Américo Faria. Ex-diretor da MSI, parceira do Corinthians, Paulo Angione também esteve presente.





