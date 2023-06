Aos 37 anos, Sergio Ramos anuncia que vai deixar o PSG

De olho na próxima temporada, o Paris Saint-Germain deu início a reformulação do seu elenco. O experiente Sergio Ramos, de 37 anos, anunciou em suas redes sociais que não vai renovar o contrato com o clube e fará seu último jogo às 16h deste sábado, 3, contra o Clermont, pelo Campeonato Francês.

"Amanhã será um dia especial, eu me despedirei de mais uma etapa da minha vida ao dar adeus ao PSG. Não sei quantos lugares você pode se sentir em casa, mas, sem dúvida, o PSG, seus torcedores e Paris foram um deles. Obrigado por dois anos especiais em que pude jogar todos os torneios e dar o meu melhor nível. Vou enfrentar novos desafios, vou usar outras cores, mas antes, pela última vez: Allez Paris", escreveu o espanhol em sua conta no Instagram.

Ramos ficou duas temporadas no PSG, jogou 57 partidas e, ao lado dos brasileiros Marquinhos e Neymar, levantou três títulos: dois campeonatos franceses e uma Supertaça da França. A conta oficial do clube também publicou um vídeo de despedida para o zagueiro.

"O Paris Saint-Germain agradece calorosamente a Sergio Ramos, que se prepara para deixar a capital após duas temporadas defendendo as cores do clube. Merci, Ramos", diz a legenda da publicação do PSG.

Sem dar indícios de aposentadoria, Ramos pretende continuar jogando, e os rumores apontam uma ida para o Newscastle, da Inglaterra. Além disso, outro possível destino é o Al Nassr, da Arábia Saudita, onde reeditaria a parceria com Cristiano Ronaldo.