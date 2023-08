Aos 39 anos, Andrés Iniesta deixa o Japão e acerta com novo clube

O meio campista campeão do mundo com a Espanha, Andrés Iniesta, assinou contrato com o Emirates FC até junho de 2024. Aos 39 anos, o veterano deixou o Vissel Kobe, do Japão, onde atuou nas últimas cinco temporadas, e vai para o seu terceiro clube na carreira.

Ao desembarcar nos Emirados Árabes Unidos, nesta segunda-feira, 7, Iniesta foi recebido com flores e festa por parte dos torcedores. Ele terá a opção de estender o seu contrato com o Emirates FC até junho de 2025.

O espanhol está ansioso para ter mais tempo de jogo, tendo marcado apenas 94 minutos em 18 partidas pelo Kobe na última temporada. “Foi difícil não ser escolhido para jogar depois de colocar meu coração nos treinamentos”, disse Iniesta depois de jogar sua última partida pelo Vissel Kobe.



Iniesta chegou a ser alvo do Inter Miami para reeditar a dupla histórica com Lionel Messi. O time da Major League Soccer (MLS) chegou a contratar outros nomes de peso, como Sergio Busquets e Jordi Alba, mas as tratativas com o espanhol não andaram.