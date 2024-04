Aos 58 anos, Romário é inscrito para jogar Série A2 do Carioca | A TARDE

O lendário ex-atacante Romário pode voltar aos gramados após 15 anos afastado. O tetracampeão mundial com a Seleção Brasileira de 58 anos foi inscrito pelo América do Rio de Janeiro, clube no qual ele é presidente, para disputar a Série A2 do Campeonato Carioca.

O Baixinho já teve seu documento enviado para a Ferj e seu nome aparece no Boletim Informativo de Registro de Atletas (Bira) com pendências. Ainda falta enviar a cópia do contrato para a CBF.

Romário agora será oficialmente presidente-jogador, onde irá receber um salário simbólico que irá retornar para o América. No clube carioca, o ex-atleta terá como colegas de ataque o seu filho Romarinho e o atacante André 'Balada', que acumula passagens por Santos, Grêmio e Corinthians.

O atual senador irá agora ter conversas com o treinador Marcus Alexandre, para decidir onde poderá ser melhor aproveitado. Romário, mesmo perto dos 'sessentão', se mantém em forma praticando futevôlei e os famosos 'babas' no Rio de Janeiro.