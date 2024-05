Aos 87 anos, morre jornalista e ex-treinador do Flamengo | A TARDE

O mundo do jornalismo esportivo e os corações dos torcedores rubro-negros foram inundados por uma onda de tristeza na noite desta quarta-feira, 15. Faleceu um dos ícones mais queridos e reconhecidos do meio: Washington Rodrigues, conhecido carinhosamente como Apolinho, aos 87 anos de idade.

Comentarista das rádios Globo e Tupi, Washington conquistou gerações com seus comentários apaixonados e sua linguagem popular, criando bordões que se tornaram parte da cultura do rádio carioca.

No entanto, o coração de Washington batia mais forte pelo Flamengo, um clube que ele amava profundamente. Em 1995, a convite do então presidente Kleber Leite, ele aceitou o desafio de treinar o time rubro-negro.

Apolinho em 1995, quando em treino do Flamengo | Foto: Reprodução | SporTV

No comando do Flamengo, foram 26 partidas, 11 vitórias, oito empates e sete derrotas. O ano de 1995 não foi fácil para o Flamengo no Campeonato Brasileiro, terminando apenas na 21ª colocação. No entanto, na Supercopa dos Campeões da Libertadores, a história foi diferente. O Mengão teve uma campanha sólida, vencendo sete dos oito jogos disputados, chegando à decisão, mas sendo derrotado pelo Independiente.

Além de sua passagem como técnico em 1995, Washington Rodrigues teve uma segunda oportunidade de contribuir com o Flamengo. Três anos depois, ele retornou ao clube para assumir o cargo de diretor de futebol.

