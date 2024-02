Aparência de Neymar em festa ganha destaque na mídia internacional | A TARDE

A aparência de Neymar durante a festa do ex-jogador Romário também chamou a atenção da mídia internacional. Nas imagens, o atleta brasileiro aparece com roupas mais largas, que passaram uma impressão dele estar acima do peso.

Jornais espanhóis, como Marca e As, também destacaram a aparição pública de Neymar: "A mudança física de Neymar durante a lesão: sua nova figura comentada no aniversário de Romário", ressaltou o Marca.



"Choque nas redes sociais com a condição física de Neymar: julgue por si mesmo", escreveu o As, a partir da repercussão da figura do atacante na internet. Romário completou 58 anos com uma festa no bairro da Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro.

Algumas imagens, compartilhadas no X, sofreram edições, aparentando com que Neymar estivesse ainda mais longe de sua forma física ideal.

O jogador rompeu o ligamento anterior do joelho em dezembro do ano passado, durante partida da Seleção Brasileira pelas Eliminatórias da Copa do Mundo. Ele deve voltar aos gramados apenas na próxima temporada.

Desde então, o jogador ainda teve seu contrato suspenso pelo Al-Hilal, para abrir vaga de inscrição para atletas estrangeiros no elenco do clube árabe. A última partida pela equipe ocorreu em outubro.

Neymar e Romário 📹 pic.twitter.com/qOTMddhEbv — njdeprê - marlon (@njdmarlon) January 28, 2024