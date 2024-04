Apartamento de baiano campeão da Copa do Mundo vai a leilão por dívida | A TARDE

Um dos jogadores mais importantes do tetracampeonato mundial do Brasil, em 1994, nos Estados Unidos, Bebeto terá um apartamento seu no Rio de Janeiro leiloado por dívida que ultrapassa meio milhão de reais.



Bebeto e a esposa, Denise Andrade Gama, acumularam dívidas de taxas de condomínio, IPTU e taxa de incêndio desde 2019. Com a correção do valor dos débitos acrescidos com multa e juros, a ação que corre desde 2020 na 4ª Vara Cível da Barra da Tijuca tem o valor de R$ 504.262,02.

Se não for leiloado nesta segunda-feira, 1º, o apartamento de Bebeto será oferecido nesta quinta-feira, 4, a partir da metade do valor que o imóvel foi avaliado. O lance inicial é de R$ 1,6 milhão. Com informações da Rádio Itatiaia.