Apesar de goleada, Bahia pode retornar ao Z4 ainda nesta rodada | A TARDE

Mesmo com a goleada aplicada sobre o Corinthians na última sexta-feira, 24, o Bahia poderá retornar para a zona de rebaixamento três dias depois, ainda nesta segunda-feira, 27. Isso porque, um dos adversários na luta contra o fantasma da Série B, o Cruzeiro joga ainda nesta rodada contra o Goiás, no Centro-oeste do país, em jogo programado para às 21h.

Neste contexto, o resultado positivo de 5x1 contra a equipe paulista pode não ser o suficiente. De forma que, caso a equipe mineira pontue, colocará o Esquadrão no Z4, podendo chegar aos 44 pontos, enquanto o Bahia mantém 41. Apesar disso, faltando três rodadas para o fim do Campeonato Brasileiro da Série A, o tricolor baiano só depende de si para garantir a manutenção na elite do futebol nacional.

O adversário do Bahia na partida 36 do Campeonato será o São Paulo, na Arena Fonte Nova, podendo chegar aos 44 pontos em caso de triunfo, igualando o Corinthians e ultrapassando o Vasco, com 42 pontos. Nesta mesma rodada, o Timão e o Gigante da Colina se enfrentam em confronto direto, beneficiando o Esquadrão, que sairá da zona de rebaixamento, caso conquiste os três pontos. A partida entre as equipes do sudeste será na terça-feira, 28, às 21h30, em São Januário.

Na sequência, faltando duas rodadas para o encerramento do Brasileirão, o Esquadrão enfrentará o já rebaixado América-MG, fora de casa, e o Atlético-MG, na Fonte Nova, podendo chegar aos 50 pontos. Desta forma, diminuindo a chance de rebaixamento para 32.4%, logo após vem o Cruzeiro, com 27.9%, Vasco com 24.2%, Santos com 9.7% e Corinthians com 7.0%, segundo os matemáticos da UFMG.

Jogos importantes para a sequência do Bahia no Campeonato:

Rodada 35

Goiás x Cruzeiro — 27/11 — 21h — Estádio Hailé Pinheiro

Rodada 36

Vasco da Gama x Corinthians — 28/11 — 21h30 — Estádio São Januário

Santos x Fluminense — 29/11 — 19h — Estádio Vila Belmiro

Bahia x São Paulo — 29/11 — 20h — Arena Fonte Nova

Cruzeiro x Athletico-PR — 30/11 — Mineirão

Rodada 37

Corinthians x Internacional — 2/12 — 18h — Neo Química Arena

América-MG x Bahia — 3/12 — 16h — Estádio Independência

Botafogo x Cruzeiro - 3-12 — 18h — Estádio Nilton Santos

Grêmio x Vasco da Gama — 3/12 — 18h30 — Arena do Grêmio

Athletico-PR x Santos — 3/12 — 18h30 — Ligga Arena

Rodada 38

Bahia x Atlético-MG — 6/12 — 21h0 — Arena Fonte Nova

Coritiba x Corinthians — 6/12 — 21h0 — Couto Pereira

Cruzeiro x Palmeiras — 6/12 — 21h0 — Mineirão

Santos x Fortaleza — 6/12 — 21h0 — Vila Belmiro

Vasco da Gama x Bragantino — 6/12 — 21h0 — São Januário