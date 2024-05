Após 10 minutos, VAR anula gol contra time brasileiro na Libertadores | A TARDE

O Botafogo recebeu a LDU no Engenhão, na noite desta quarta-feira, 8, pela 4ª rodada do Grupo D da Libertadores. Ainda no primeiro tempo, quando a equipe carioca vencia o jogo por 1 a 0, os visitantes tiveram um gol anulado por impedimento, mas até essa confirmação acontecer, os árbitros trabalharam por um longo período.

Aos 17 minutos, após bate-rebate dentro da área, Estrada finalizou de calcanhar e marcou para os equatorianos. O árbitro argentino, Dário Herrera, minutos depois, foi chamado no VAR para rever o lance. Após a checagem, a decisão final foi pelo impedimento e o gol da LDU foi anulado.

Em meio à checagem do lance, a comunicação do árbitro parou de funcionar e ele precisou chamar o assistente para ajudá-lo a se falar com a cabine. O VAR na partida foi comandado pelo também argentino Hernan Mastrangelo. A bola só voltou a rolar aos 27 minutos.

