Após 15 anos, Bahia recebe campeonato oficial de kart | A TARDE

O Kartódromo Ayrton Senna (KAS), em Lauro de Freitas, recebeu no último fim de semana a 4ª edição do Campeonato do Nordeste de Kart. Foi a primeira vez em 15 anos que a Bahia sediou um evento oficial de kart. Ao todo, foram três dias de competição com cerca de 70 pilotos de dez estados diferentes, divididos em sete categorias.

Os pilotos Giovano Cavalheiro, 39, de Tocantins, e Vinicius Corbo, 40, de São Paulo, rasgaram elogios à Bahia. “Adoro o litoral baiano, onde estou pela terceira vez. Aproveitei para fazer mais um passeio pela bela Baía de Todos os Santos”, relatou Giovano. “Fiz a minha estreia na pista de Lauro de Freitas. Correr de kart em frente ao mar foi, sem dúvidas, um atrativo diferente”, completou Vinicius, campeão na categoria F4 Sênior.

Alexandre Rosário, presidente da Associação Baiana de Kart (ABK), ressaltou que além da competição na pista, os envolvidos na competição puderam aproveitar as belezas do litoral baiano com amigos e familiares. “Quem chega de fora sente logo a energia especial dos baianos. Os competidores tiveram momentos para curtir com a família praias e restaurantes da região”, afirmou Alexandre, que também é piloto e terminou na 3ª posição na categoria F4 Sênior.

Os baianos Valdemiro Oliveira e Diogo Cruz se consagraram bicampeões nas categorias F4 Super Sênior Master e F4 Júnior, respectivamente. Já o sergipano, Guilherme Figueiredo, 19, campeão na F4 Graduados, conversou com o Portal A TARDE e elogiou a estrutura do KAS e as instalações da Arena de Esportes da Bahia.

“A maior dificuldade mesmo foi o adversário, meu kart estava bem acertado, como o dele também. A gente foi para lá com um pensamento meio que completo sobre o que a gente ia utilizar, só testamos algumas coisas. Como eu já conhecia a pista foi bem fácil e a gente já sabia o que funcionava e o que não funcionava no kart. Eu corri [no KAS] no ano passado, na última etapa do Baiano. [Neste fim de semana] o kartódromo estava espetacular, bem limpinho, a estrutura também bem bacana, foi tudo muito legal”, contou ao Portal A TARDE.

Guilherme Figueiredo, campeão na categoria F4 Graduados | Foto: Arthur Leite

O Campeonato do Nordeste de Kart foi promovido pela Associação Baiana de Kart e recebeu cerca de mil espectadores nos três dias de provas. O evento contou com o apoio do Governo do Estado, por meio da Secretaria de Turismo (Setur) e da Superintendência dos Desportos (Sudesb), autarquia da Secretaria do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte (Setre).

Confira o pódio das sete categorias do Campeonato do Nordeste de Kart:

Cadete

1. #22 Beny Abdalla - 20 voltas

2. #116 Isaac Mastella - 2s322

3. #18 Enzo Martins - 5s050

F4 Graduados

1. #118 Guilherme Figueiredo - 26 voltas

2. #01 Julio Cesar Filho - 0s295

3. #26 João Darnel - 1s518

F4 Júnior

1. #212 Diogo Cruz - 26 voltas

2. #777 Murilo Duarte - 0s254

3. #7 Miguel Silva - 16s321

F4 Sênior

1. #205 Vinicius Corbo - 26 voltas

2. #107 Bruno Grigatti - 0s237

3. #34 Alexandre Rosario - 2s960

F4 Super Sênior

1. #105 Ernandes Onassis - 26 voltas

2. #12 Euvaldo Luz - 0s907

3. #92 Adeilton Juventino - 6s363

F4 Super Sênior Master

1. #38 Valdemiro Oliveira - 26 voltas

2. #63 Jaime Marques - 11s196

3. #68 Julio Cesar - 10 voltas

Mirim

1. #101 Eliabe Mastella - 20 voltas

2. #20 Bernardo Matos - 10s389

3. #100 Miguel Palma - 1 volta