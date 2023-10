Após 27 rodadas, Brasil perde a liderança nas Eliminatórias | A TARDE

O frustrante empate por 1 a 1 com a Venezuela pela 3ª rodada das Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026, fez a Seleção Brasileira perder a liderança da competição após 27 jogos. A última vez que isso ocorreu foi após a 9ª rodada das Eliminatórias para a Copa de 2018, na Rússia, quando Dunga era o treinador.

No jogo seguinte, Tite estreou no comando do time verde e amarelo coincidentemente contra a Venezuela, e tomou a liderança da Uruguai. Para a Copa de 2022, o Brasil assumiu ponta desde a 1ª rodada até o fim da competição.

O Brasil foi ultrapassado pela Argentina, que derrotou o Paraguai por 1 a 0, no Estádio Monumental de Núñez. Os hermanos tem nove pontos somados, com três vitórias em três partidas. Na próxima rodada, nesta terça-feira, 17, eles enfrentam o Peru, em Lima.

O time canarinho caiu para a segunda colocação. A equipe comandada por Fernando Diniz continua invicto, porém com duas vitórias e um empate, com sete pontos ganhos. Também na terça, a seleção enfrenta o Uruguai, no Estádio Centenário, em Montevidéu. Atrás do Brasil vem a Colômbia com cinco pontos. Já Uruguai, Chile e Venezuela tem quatro pontos cada.