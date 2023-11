Após 34ª rodada, Vitória se aproxima dos 100% de chance do acesso | A TARDE

O Vitória empatou com o Juventude na noite do último domingo, 29, aumentando as chances de acesso para a Série A e também de se tornar campeão do Campeonato Brasileiro da Série B. Após o fim da rodada 34, que contou com a derrota no Sport e do Atlético- GO, segundo e terceiro colocado, respectivamente, o Leão da Barra chegou a 99.991% de chance de jogar a primeira divisão de 2024, segundo a Universidade Federal de Minas Gerais. A possibilidade de título também aumentou para 94.2%.

A equipe rubro negra alcançou a marca de 65 pontos e 20 vitórias, primeiro critério de desempate, ficando seis pontos acima do 2° e 3° colocados, que somam 59 pontos e 16 triunfos. Já a vantagem para o Criciúma e Juventude, 4° e 5°, chegou a casa dos oito pontos, faltando quatro jogos para o fim do campeonato.

Desta forma, o clube baiano pode fazer parte da elite do futebol brasileiro já na próxima rodada, contra o Vila Nova (8° colocado) e além disso, também ganhar o primeiro título nacional da história.

Segundo a UFMG, para um clube ser campeão da competição, seria necessário somar 72 pontos, sete a mais do que o Vitória tem atualmente. Entretanto, se acumular 68 pontos na 35° rodada, já existe possibilidade de se soltar o grito inédito de campeão nacional.

Para atingir o auge da torcida rubro negra, o Vitória precisará vencer o Vila Nova e contar com quatro resultados, são eles: derrota do Sport para o Mirassol, derrota do Atlético-Go para o Novorizontino, empate do Criciúma com o ABC e empate do Juventude com o Ituano.

Portanto, alcançando os tão sonhados 68 pontos, enquanto os demais permanecem abaixo dos 60, o Vitória garante o título e o acesso faltando três jogos para o fim. Sendo o critério de desempate o número de vitórias, o clube baiano se torna inalcançável, mesmo que perca os últimos três jogos e os adversários vençam.

O confronto do Vitória contra o Vila Nova será no Barradão, no domingo, 5, às 18h.