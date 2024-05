Após adiamento do Brasileirão, Vitória reembolsa ingressos; veja como | A TARDE

Com a decisão de adiamento de duas rodadas do Campeonato Brasileiro, o Vitória anunciou o reembolso dos ingressos para o confronto que ocorreria contra o Atlético-GO, neste sábado. O estorno pode ocorrer de duas maneiras: de forma online e nas bilheterias.

Para os torcedores que adquiriram o ingresso de forma física, o reembolso será no mesmo local onde foi comprado, nos dias 16 e 17/05. Porém, caso não seja possível se dirigir ao local nos dias, o Barradão também ficará disponível na quarta-feira, 22.

Para as entradas no formato digital, o reembolso poderá ser mais prático: é preciso apenas pedir o estorno no site onde realizou a compra. Na mesma perspectiva, o check-in feito será desfeito de forma automática.

Assim, sem os próximos dois jogos do Campeonato Brasileiro, o Leão entra em campo novamente pela terceira fase da Copa do Brasil, contra o Botafogo. A partida será na quarta-feira, 22, no Barradão, às 19h.



